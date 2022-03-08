08.03.2022 16:48 Дмитрий Колоней
Грабили магазин: на Харьковщине поймали мародеров (фото)
На горячем пойманы преступники на Харьковщине.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Нацполицию, двое мародеров забрались в магазин на Новой Баварии в надежде поживиться и были пойманы на горячем бойцами спецподразделения «Восток». Преступники, оказавшиеся жителями района успели украсть продукты, алкоголь и детскую игру. Это мужчины 40 и 37 лет. Они доставлены в отдел полиции.
Еще один злоумышленик в Лозовой забрался в чужой дом по улице Мира и разобрал печь. Его обнаружили патрульные, в ходе проверки документов и осмотра вещей обнаружившие в сумке преступника около 40 килограммов металлолома. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. В настоящее время решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Стражи порядка просят немедленно сообщать о всех противоправных действиях в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot, #stoprussia.
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