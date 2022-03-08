Грабили магазин: на Харьковщине поймали мародеров (фото)

08.03.2022 16:48 Дмитрий Колоней

На горячем пойманы преступники на Харьковщине.

Еще один злоумышленик в Лозовой забрался в чужой дом по улице Мира и разобрал печь. Его обнаружили патрульные, в ходе проверки документов и осмотра вещей обнаружившие в сумке преступника около 40 килограммов металлолома. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. В настоящее время решается вопрос квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Стражи порядка просят немедленно сообщать о всех противоправных действиях в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot, #stoprussia.