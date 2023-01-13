13.01.2023 14:51 Дмитро Колонєй
У боях за Україну загинули дев'ять харківських поліцейських
Харківські правоохоронці вшанували пам’ять співробітників, які віддали життя на війні.
Нацполиция
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, з початку війни з окупантами правоохоронці Харківщини втратила 9 співробітників. Сьогодні весь особовий склад Головного управління Національної поліції Харківської області вшанували пам’ять колег, які загинули за вільну і незалежну Україну.
Волик Максим Сергійович
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старший лейтенант поліції, заступник командира взводу № 3 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року.
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Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Котенко Валерій Андрійович
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старший лейтенант поліції, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області. Загинув 9 березня 2022 року
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Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” (посмертно)
Купріянов Дмитро Анатолійович
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старший сержант поліції, помічник чергового чергової частини роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 18 березня 2022 року
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Указом Президента України № 226/2022 від 10.04.2022 нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Подаруєв Ігор Олексійович
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майор поліції старший дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Загинув 13 березня 2022 року
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Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Семернін Олександр Миколайович
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сержант поліції, поліцейський-водій сектору логістики Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області. Загинув 24 лютого 2022 року
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Указом Президента України №124/2022 від 10.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Тарусін Богдан Олександрович
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старший сержант поліції, поліцейський взводу № 2 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року
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Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Тахтаджиєв Федір Анатолійович
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майор поліції, оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року
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Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Насонов Олексій Олександрович
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сержант поліції, поліцейський групи реагування Чугуївського районного відділення Управління поліції охорони в Харківській області. Загинув 28 липня 2022 року
Цирульник Віталій Віталійович
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капрал поліції Управління патрульної поліції в Харківській області. Загинув 27 лютого 2022 року
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Указом Президента України №79/2022 від 28.02.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бахмуті, борючись із ворогом, загинув мешканець Харківської області Олександр Демочко.
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