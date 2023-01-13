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13.01.2023  14:51   Дмитро Колонєй

У боях за Україну загинули дев'ять харківських поліцейських

Харківські правоохоронці вшанували пам’ять співробітників, які віддали життя на війні.


Нацполиция
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, з початку війни з окупантами правоохоронці Харківщини втратила 9 співробітників. Сьогодні весь особовий склад Головного управління Національної поліції Харківської області вшанували пам’ять колег, які загинули за вільну і незалежну Україну.
 

Волик Максим Сергійович

  • старший лейтенант поліції, заступник командира взводу № 3 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року. 
  • Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) 
 

Котенко Валерій Андрійович 

  • старший лейтенант поліції, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності  слідчого управління ГУНП в Харківській області. Загинув 9 березня 2022 року
  • Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” (посмертно)
 

Купріянов Дмитро Анатолійович 

  • старший сержант поліції, помічник чергового чергової частини роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 18 березня 2022 року
  • Указом Президента України № 226/2022 від 10.04.2022 нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
 

Подаруєв Ігор Олексійович 

  • майор поліції старший дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Загинув 13 березня 2022 року
  • Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
 

Семернін Олександр Миколайович

  • сержант поліції, поліцейський-водій сектору логістики Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області. Загинув 24 лютого 2022 року
  • Указом Президента України №124/2022 від 10.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
 

Тарусін Богдан Олександрович

  • старший сержант поліції, поліцейський взводу № 2 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року
  • Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
 

Тахтаджиєв Федір Анатолійович

  • майор поліції, оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Загинув 2 березня 2022 року
  • Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
 

Насонов Олексій Олександрович 

  • сержант поліції, поліцейський групи реагування Чугуївського районного відділення Управління поліції охорони в Харківській області. Загинув 28 липня 2022 року
 

Цирульник Віталій Віталійович

  • капрал поліції Управління патрульної поліції в Харківській області. Загинув 27 лютого 2022 року
  • Указом Президента України №79/2022 від 28.02.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бахмуті, борючись із ворогом, загинув мешканець Харківської області Олександр Демочко.

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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, смерть, харьков, погибшие
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