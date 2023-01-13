13.01.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Поліцейський у Харківській області врятував дитину розбираючи голими руками завали після ракетного удару

Керівник підрозділу поліції на Харківщині врятував життя маленької Софії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

9 січня близько 9:10 окупанти здійснили ракетний удар по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Ворожа ракета потрапила на місцевий ринок.

Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території бєлгородської області рф.

"У той страшний день 10-річна дівчинка із бабусею прийшли на ринок за продуктами. Ракета влучила у землю прямо перед магазином, у якому вони знаходились. З-під завалів їх витягли поліцейські. Однак жінку знайшли під шаром уламків вже без ознак життя.

Керівник сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП Павло Нестеренко згадує, як вранці вони із колегами зібрались на роботі. Планували звичайний робочий день. Але вже за пів години пролунав страшний вибух. Ракета влучила у місцевий ринок. Правоохоронці побігли на допомогу.

На місці влучання панував хаос – горіли магазини, люди панікували, поранені кликали про допомогу. Магазин, біля входу до якого влучила ракета, майже обрушився, його закидало землею від вибуху. Саме туди кинувся Павло та почав голіруч розгрібати цегли, землю, уламки.

Спочатку у кутку магазина він знайшов продавчиню. Жінка була поранена, налякана, але, на щастя, жива. ЇЇ передали медикам. Саме від неї правоохоронці дізналися, що в магазині на момент вибуху були ще люди та побігли туди знову.

Поліцейський підняв холодильник і почув з-під землі жіночий голос. Він руками розгрібав землю, аж поки не нащупав голову. То була дівчинка, яка прийшла до тями і почала кричати й плакати.

Обережно звільняючи її від землі та уламків, поліцейський витяг маленьку. Колеги віднесли її до карети швидкої невідкладної допомоги. У дівчинки були осколкові поранення. Наразі вона знаходиться на лікуванні у Харкові.

Правоохоронець знову повернувся до магазину та продовжив розбирати завали. Під шаром землі він розкопав жінку. Однак вона вже була неживою. То була бабуся дівчинки.

Як згадує Павло, всю цю жахливу картину доповнювали гучні вибухи. Як стало відомо пізніше, то працювала українська протиповітряна оборона. Наші військові збили ще одну рашиську ракету, яка прямувала на селище та могла коштувати життя ще багатьом мирним мешканцям.

- Слава нашим ЗСУ! Ми віримо, що завдяки їм ці вбивства і залякування дітей, жінок, літніх людей скоро закінчаться", - зазначив Павло Нестеренко.



