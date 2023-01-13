Рівень радіації у Харкові та області на 13 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 13 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,11 – 0,14 мкЗв/год
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Прагнення новизни здатне прийняти будь-які форми, а звичні справи викликатимуть нудьгу. Єдине, чого слід уникати, – це суперечки.
Похмура погода триматиметься протягом усього дня.
Після 1918 року, коли Україна перейшла на юліанський календар, виникла традиція у ніч із 13 на 14 січня знову зустрічати Новий рік.
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