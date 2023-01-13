13.01.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Як комунальники наводять лад в одному з районів Харкова (фото)

Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» за три місяці вивезло понад 1,7 тис. куб. м ТПВ з вулиць Плеханівської, Молочної та Тарасівської.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили на підприємстві, вивозити сміття з цих та інших вулиць у районі стадіону «Металіст» та Кінного ринку не припиняли і в перші дні повномасштабного вторгнення.

На цьому маршруті працює бригада сміттєвозу у складі водія Віталія Шаповала та вантажника Костянтина Лещенка.

На початку війни, після евакуації своїх сімей, вони вийшли на роботу і до сьогодні працюють без перерви. За словами співробітників, вони неодноразово потрапляли у зону обстрілів, зокрема, під час роботи на Павловому Полі, але, на щастя, ні вони, ні спецтранспорт не постраждали.

Крім цього працівники відзначають, що Кінний ринок та вулиці навколо нього – одне з проблемних місць, і комунальники звертаються до харків'ян з проханням ставитись до паркування свого автотранспорту більш відповідально.



