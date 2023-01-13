    
Главная Новини Харкова ЖКГ Як комунальники наводять лад в одному з районів Харкова (фото)
13.01.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Як комунальники наводять лад в одному з районів Харкова (фото)

Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» за три місяці вивезло понад 1,7 тис. куб. м ТПВ з вулиць Плеханівської, Молочної та Тарасівської.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили на підприємстві, вивозити сміття з цих та інших вулиць у районі стадіону «Металіст» та Кінного ринку не припиняли і в перші дні повномасштабного вторгнення.  
 
На цьому маршруті працює бригада сміттєвозу у складі водія Віталія Шаповала та вантажника Костянтина Лещенка.
 
На початку війни, після евакуації своїх сімей, вони вийшли на роботу і до сьогодні працюють без перерви. За словами співробітників, вони неодноразово потрапляли у зону обстрілів, зокрема, під час роботи на Павловому Полі, але, на щастя, ні вони, ні спецтранспорт не постраждали. 
 
Харківські комунальники
 
Крім цього працівники відзначають, що Кінний ринок та вулиці навколо нього – одне з проблемних місць, і комунальники звертаються до харків'ян з проханням ставитись до паркування свого автотранспорту більш відповідально.
 
Харківські комунальники
 
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.01 ЖКГ Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла 13.01 ЖКГ У Харкові відновлюють пошкоджену обстрілами газову інфраструктуру 12.01 ЖКГ Харківські комунальники проводять заміну внутрішньобудинкових комунікацій
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 