13.01.2023 14:05 Віталій Хінєвіч
Як комунальники наводять лад в одному з районів Харкова (фото)
Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» за три місяці вивезло понад 1,7 тис. куб. м ТПВ з вулиць Плеханівської, Молочної та Тарасівської.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Як повідомили на підприємстві, вивозити сміття з цих та інших вулиць у районі стадіону «Металіст» та Кінного ринку не припиняли і в перші дні повномасштабного вторгнення.
На цьому маршруті працює бригада сміттєвозу у складі водія Віталія Шаповала та вантажника Костянтина Лещенка.
На початку війни, після евакуації своїх сімей, вони вийшли на роботу і до сьогодні працюють без перерви. За словами співробітників, вони неодноразово потрапляли у зону обстрілів, зокрема, під час роботи на Павловому Полі, але, на щастя, ні вони, ні спецтранспорт не постраждали.
Крім цього працівники відзначають, що Кінний ринок та вулиці навколо нього – одне з проблемних місць, і комунальники звертаються до харків'ян з проханням ставитись до паркування свого автотранспорту більш відповідально.
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