ДТП с подростками в Харькове: один ребенок умер в больнице

Врачи на смогли реанимировать пострадавшего в ДТП.
Один из подростков, которых 4 октября сбила фура на улице Большой Кольцевой в Харькове, скончался в больнице. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Как рассказал заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий, одного из пострадавших, 14-летнего подростка, доставили в больницу в состоянии клинической смерти в глубокой коме. Проведенные врачами больницы реанимационные мероприятия результата не дали, мальчик скончался.
12-летний ребенок находится в реанимации отделения политравмы в тяжелом состоянии. У него ушиб мозга и скелетная травма.
Напомним, днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Большой Кольцевой фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12 и 14 лет. По словам свидетелей, парни перебегали дорогу. Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
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