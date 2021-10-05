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05.10.2021  09:54   Рита Парфенова

ДТП с подростками в Харькове: один ребенок умер в больнице

Врачи на смогли реанимировать пострадавшего в ДТП.


hk.npu.gov.ua

Один из подростков, которых 4 октября сбила фура на улице Большой Кольцевой в Харькове, скончался в больнице. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Как рассказал  заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий, одного из пострадавших, 14-летнего подростка, доставили в больницу в состоянии клинической смерти в глубокой коме. Проведенные врачами больницы реанимационные мероприятия результата не дали, мальчик скончался.

12-летний ребенок находится в реанимации отделения политравмы в тяжелом состоянии. У него ушиб мозга и скелетная травма.

Напомним, днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Большой Кольцевой фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12 и 14 лет. По словам свидетелей, парни перебегали дорогу. Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тэги:  харьков, дтп
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