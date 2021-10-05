В Харькове зафиксировали 749 новых случаев Covid-19: подробности

Всего в Харьковской области за сутки прибавилось девять сотен новых коронавирусных больных.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 940 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 749 человек.
Всего с начала эпидемии в городе и области лабораторно подтверждено 170 452 случая коронавирусной болезни.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 октября.
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Сегодня хочется чего-то нового и неизведанного. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
Солнечную погоду будет сменять облачность, но существенных осадков сегодня можно не бояться.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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