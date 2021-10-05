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05.10.2021  10:42   Рита Парфенова

В Харькове зафиксировали 749 новых случаев Covid-19: подробности

Всего в Харьковской области за сутки прибавилось девять сотен новых коронавирусных больных.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 940 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 749 человек.

Всего с начала эпидемии в городе и области лабораторно подтверждено 170 452 случая коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 018 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);
  • 150 841 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 328 человек);
  • 15 593 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 594 человека).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 828 – жители Харьковского района (в том числе 749 харьковчан);
  • 52 – Чугуевского;
  • 37 – Богодуховского;
  • 19 – Красноградского;
  • 3 – Изюмского;
  • 1 – Купянского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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