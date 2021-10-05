05.10.2021 10:42 Рита Парфенова

В Харькове зафиксировали 749 новых случаев Covid-19: подробности

Всего в Харьковской области за сутки прибавилось девять сотен новых коронавирусных больных.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 940 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 749 человек.



Всего с начала эпидемии в городе и области лабораторно подтверждено 170 452 случая коронавирусной болезни.



Из них:

4 018 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);

150 841 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 328 человек);

15 593 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 594 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

828 – жители Харьковского района (в том числе 749 харьковчан);

52 – Чугуевского;

37 – Богодуховского;

19 – Красноградского;

3 – Изюмского;

1 – Купянского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 октября.