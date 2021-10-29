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29.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 октября

Утром слабый туман. Пятница начнется пасмурной погодой, затем небо прояснится. Без существенных осадков.

Харьков в октябре

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеозависимые люди не будут подвергаться негативному воздействию магнитных бурь. Космическая погода остается благоприятной.

Народные приметы. Погоду предсказывали по утреннему инею: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, можно ждать потепления.

Хорошую погоду обещает и северный ветер, если он дует в этот день.

А если солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Дождь 29 октября обещает скорое наступление зимы.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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