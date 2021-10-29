29.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 октября

Утром слабый туман. Пятница начнется пасмурной погодой, затем небо прояснится. Без существенных осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеозависимые люди не будут подвергаться негативному воздействию магнитных бурь. Космическая погода остается благоприятной.



Народные приметы. Погоду предсказывали по утреннему инею: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, можно ждать потепления.



Хорошую погоду обещает и северный ветер, если он дует в этот день.



А если солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.



Дождь 29 октября обещает скорое наступление зимы.