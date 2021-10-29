29.10.2021 07:01 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Кто сегодня рискует – в итоге пьет шампанское. Правда, придется поработать, засучив рукава, но результат того стоит.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Фортуна выбрала вас своим любимчиком – многие дела будут отлично удаваться! А проекты, которые уже близки к завершению, принесут неплохую прибыль.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Неожиданный собеседник может натолкнуть вас на неожиданные раздумья. Но это не значит, что стоит ограничивать круг общения, – у вас все шансы отыскать родственную душу.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Торопись не спеша – крылатое выражение сегодня должно стать вашим девизом. Ситуация может поставить вас перед судьбоносными вопросами, а значит, и цена за неверное решение будет большой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Умение настоять на своем обеспечит нужный результат в каком-то немаловажном вопросе. А окружающим придется учитывать ваше мнение, волей-неволей идя на компромиссы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Сегодня вам под силу все то, что раньше считали нереальным. Приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это по плечу, если сделать первый шаг.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Хочется спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут вас тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. Чтобы снять напряжение, попытайтесь скрыться от чужой назойливости.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы полны идей и готовы нести их в массы? Достаточно одного толкового слушателя и места, где никто не помешает поговорить. Это позволит довести свои задумки до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающие будут то и дело раздражать и отвлекать от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, уйдите на добровольную самоизоляцию. Хотя бы до вечера.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на вашей судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня кто-то может высказать весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, если вы настроены по-боевому, то не упустите возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День склоняет доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. И если с вами и так согласны, вы все равно сумеете найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Такой уж настрой этого дня.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Любая возникнувшая сегодня проблема кажется жизненно важной. Чтобы не надорваться, стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно вашего рвения, а что нет.