Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Кто сегодня рискует – в итоге пьет шампанское. Правда, придется поработать, засучив рукава, но результат того стоит.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фортуна выбрала вас своим любимчиком – многие дела будут отлично удаваться! А проекты, которые уже близки к завершению, принесут неплохую прибыль.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Неожиданный собеседник может натолкнуть вас на неожиданные раздумья. Но это не значит, что стоит ограничивать круг общения, – у вас все шансы отыскать родственную душу.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Торопись не спеша – крылатое выражение сегодня должно стать вашим девизом. Ситуация может поставить вас перед судьбоносными вопросами, а значит, и цена за неверное решение будет большой.
Рак (22 июня – 23 июля)
Умение настоять на своем обеспечит нужный результат в каком-то немаловажном вопросе. А окружающим придется учитывать ваше мнение, волей-неволей идя на компромиссы.
Лев (24 июля – 23 августа)
Сегодня вам под силу все то, что раньше считали нереальным. Приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это по плечу, если сделать первый шаг.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Хочется спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут вас тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. Чтобы снять напряжение, попытайтесь скрыться от чужой назойливости.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Вы полны идей и готовы нести их в массы? Достаточно одного толкового слушателя и места, где никто не помешает поговорить. Это позволит довести свои задумки до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Окружающие будут то и дело раздражать и отвлекать от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, уйдите на добровольную самоизоляцию. Хотя бы до вечера.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на вашей судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Сегодня кто-то может высказать весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, если вы настроены по-боевому, то не упустите возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться.
Водолей (21 января – 19 февраля)
День склоняет доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. И если с вами и так согласны, вы все равно сумеете найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Такой уж настрой этого дня.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Любая возникнувшая сегодня проблема кажется жизненно важной. Чтобы не надорваться, стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно вашего рвения, а что нет.
Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут.
Туманное утро, солнечный день и ясный вечер – такую погоду прогнозируют синоптики в этот выходной. Осадков не ожидается.
В народе 30 ноября называли Осия Колесник.
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