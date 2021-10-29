29.10.2021 08:00 Рита Парфенова

Праздник 29 октября: традиции, приметы и запреты дня

Украина отмечает День военного финансиста, Всемироные дни относятся к медицине – борьбы с инсультом и псориазом.

В 1999 году приказом министра обороны Украины учрежден День военного финансиста Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 29 октября.



Развитие Вооруженных сил зависит не только от объемов выделенных из бюджета средств, но и от эффективного их использования. Для этого и нужны военный финансисты, чья специальность связана с ведением финансового хозяйства как одной из сторон обеспечения боевой и повседневной деятельности войска.



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История Всемирного дня борьбы с инсультом началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в Украине. Причем, количество больных год от года растет, а «возраст» болезни снижается.



По данным ВОЗ, инсульт занимает третье место среди причин смерти европейцев после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Украине ежегодно 100-110 тысяч человек становятся жертвами этого коварного заболевания. Причём каждый пятый умирает, каждый десятый становится беспомощным инвалидом, а 35% пострадавших от инсульта – это люди трудоспособного возраста.



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Всемирный день псориаза отмечается 29 октября с 2004 года. Дату справляют врачи-дерматологи, их пациенты и все те, кто имеют отношение к лечению и профилактике этой хронической болезни. По статистике от псориаза страдают 3% населения планеты. Главной целью Дня является информирование людей о причинах возникновения и о жизни при проявлении данной патологии.

Приметы дня

29 октября отмечается день памяти святого Лонгина Сотника. Это святой считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.



Традиционно в этот день все умывалось холодной водой (из колодца или ключа). Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет дольше сохранить острое зрение.



А еще наши преддки доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Также в этот день

В 539 году до н. э. персидский царь Кир Великий покорил Вавилон.



439 – вандалы захватили Карфаген.



1187 – папа римский Григорий VIII провозгласил Третий Крестовый поход.



1768 – Екатерина II, сделав прививку оспы себе и сыну, ввела оспопрививание в России.



1888 – 17 (29 октября) в районе села Борки под Харьковом произошло крушение императорского поезда. Фото с места катастрофы сделал знаменитый харьковский фотограф Алексей Иваницкий. Несмотря на многочисленные человеческие жертвы и сильные повреждения подвижного состава, в том числе царского вагона, сам император Александр III и члены его семьи остались живы. Спасение императорской семьи в официальной печати и в церковной традиции интерпретировалось как чудесное; на месте катастрофы был воздвигнут православный храм.



1929 – на биржах мира произошел крах («черный вторник»), с которого началась Великая депрессия.



1945 – впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).



1947 – компания «Дженерал Электрик» впервые применила сухой лед для «начинки» облаков с целью вызова дождя.



1969 – произошла первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET.



2011 – во Львове открыт стадион Арена Львов для проведения матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012.



2012 – Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.

Родились в этот день

1451 – Христофор Колумб, мореплаватель, испанский адмирал, первооткрыватель Саргассова и Карибского морей, Багамских и Антильских островов, части северного побережья Южной Америки и карибской береговой черты Центральной Америки. Среди великих деятелей мировой цивилизации мало кто может сравниться с Колумбом по числу публикаций, посвященных его жизни, и одновременно по обилию «белых пятен» в биографии. Например, дата рождения Колумба в разных источниках колеблется между между 25 августа и 31 октября 1451 года.



1880 – Абрам Иоффе, советский физик, пионер исследования полупроводников.



1961 – Алексей Горбунов, актер театра и кино («Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Каменская», «Статский советник», «12», «Стиляги»).



1971 – Вайнона Райдер, американская актриса («Эдвард руки-ножницы», «Прерванная жизнь», «Дракула», «Русалки»).

Именины отмечают

Алексей, Виолетта, Георгий, Евгений, Иван, Клара, Кузьма, Леонтий, Михаил, Терентий, Федор.