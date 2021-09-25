25.09.2021 13:02 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли двенадцать человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 929 новых случаев заражения коронавирусом.



662 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 сентября составляет 162 009 человек.



Из них:

3 869 летальных случаев (за последние сутки умерло 12 человек);

148 746 человек выздоровели (за сутки выздоровели 277 человек);

9394 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 640 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

753 – жители Харьковского района (в том числе 662 харьковчанина);

76 – Чугуевского;

39 – Изюмского;

29 – Лозовского;

14 – Богодуховского;

10 – Купянского;

8 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 сентября.