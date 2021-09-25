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25.09.2021  13:02   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли двенадцать человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 929 новых случаев заражения коронавирусом.

662 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 сентября составляет 162 009 человек.

Из них:

  • 3 869 летальных случаев (за последние сутки умерло 12 человек);
  • 148 746 человек выздоровели (за сутки выздоровели 277 человек);
  • 9394 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 640 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 753 – жители Харьковского района (в том числе 662 харьковчанина);
  • 76 – Чугуевского;
  • 39 – Изюмского;
  • 29 – Лозовского;
  • 14 – Богодуховского;
  • 10 – Купянского;
  • 8 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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