Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли двенадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 929 новых случаев заражения коронавирусом.
662 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 сентября составляет 162 009 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 сентября.
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Любая запутанная ситуация или вопрос сегодня может наконец разрешиться, причем в вашу пользу. Главное – умение просчитывать ситуацию и готовность идти решительные меры.
В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
В этом году через неделю после Дня фармацевта Украины отмечается Всемирный день фармацевта.
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