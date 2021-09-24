Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 948 новых случаев заражения коронавирусом.
706 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 сентября составляет 151 080 человек.
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 сентября.
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По прогнозу астрологов, день эмоциональный, поэтому не совсем подходит для бизнеса и всего, что связано с финансами. Не лучшее время для шопинга.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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