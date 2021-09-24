24.09.2021 11:26 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 948 новых случаев заражения коронавирусом.



706 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 сентября составляет 151 080 человек.

Из них:

3 857 летальных случаев (за последние сутки умерло 11 человек);

148 469 человек выздоровели (за сутки выздоровели 142 человека);

8 754 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 795 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

782 – жители Харьковского района (в том числе 706 харьковчан);

46 – Чугуевского;

38 – Богодуховского;

27 – Купянского;

24 – Изюмского;

21 – Красноградского;

10 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 сентября.