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24.09.2021  11:26   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли одиннадцать человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 948 новых случаев заражения коронавирусом.

706 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 сентября составляет 151 080 человек.

  • Из них:
  • 3 857 летальных случаев (за последние сутки умерло 11 человек);
  • 148 469 человек выздоровели (за сутки выздоровели 142 человека);
  • 8 754 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 795 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 782 – жители Харьковского района (в том числе 706 харьковчан);
  • 46 – Чугуевского;
  • 38 – Богодуховского;
  • 27 – Купянского;
  • 24 – Изюмского;
  • 21 – Красноградского;
  • 10 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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