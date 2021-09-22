Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 22 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пятнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 774 новых случая заражения коронавирусом.
502 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 сентября составляет 159 293 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 сентября.
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Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. В этом таится подвох: слишком легко будет принять желаемое за действительное.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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