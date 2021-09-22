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22.09.2021  10:24   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 22 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пятнадцать человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 774 новых случая заражения коронавирусом.
502 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 сентября составляет 159 293 человека.

Из них:

  • 3 832 летальных случая (за последние сутки умерло 15 человек);
  • 148 123 человек выздоровели (за сутки выздоровели 187 человек);
  • 7 338 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 572 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 585 – жители Харьковского района (в том числе 502 харьковчанина);
  • 53 – Лозовского;
  • 49 – Изюмского;
  • 42 – Богодуховского;
  • 21 – Купянского;
  • 16 – Чугуевского;
  • 8 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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