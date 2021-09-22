22.09.2021 10:24 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 22 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пятнадцать человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 774 новых случая заражения коронавирусом.

502 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 сентября составляет 159 293 человека.



Из них:

3 832 летальных случая (за последние сутки умерло 15 человек);

148 123 человек выздоровели (за сутки выздоровели 187 человек);

7 338 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 572 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

585 – жители Харьковского района (в том числе 502 харьковчанина);

53 – Лозовского;

49 – Изюмского;

42 – Богодуховского;

21 – Купянского;

16 – Чугуевского;

8 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 сентября.