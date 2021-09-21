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21.09.2021  10:40   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 21 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли тринадцать человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 486 новых случаев заражения коронавирусом.
380 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 сентября составляет 158 519 человек.

Из них:

  • 3 817 летальных случая (за последние сутки умерло 13 человек);
  • 147 936 человек выздоровели (за сутки выздоровели 114 человек);
  • 6 766 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 359 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 397 – жители Харьковского района (в том числе 380 харьковчан);
  • 35 – Чугуевского;
  • 21 – Богодуховского;
  • 17 – Изюмского;
  • 8 – Купянского;
  • 8 – Лозовского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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