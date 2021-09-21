Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 21 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли тринадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 486 новых случаев заражения коронавирусом.
380 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 сентября составляет 158 519 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 сентября.
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