21.09.2021 10:40 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 21 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли тринадцать человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 486 новых случаев заражения коронавирусом.

380 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 21 сентября составляет 158 519 человек.



Из них:

3 817 летальных случая (за последние сутки умерло 13 человек);

147 936 человек выздоровели (за сутки выздоровели 114 человек);

6 766 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 359 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

397 – жители Харьковского района (в том числе 380 харьковчан);

35 – Чугуевского;

21 – Богодуховского;

17 – Изюмского;

8 – Купянского;

8 – Лозовского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 сентября.