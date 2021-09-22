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22.09.2021  10:45   Виталий Хиневич

В Харькове горел торговый ряд

На территории рынка произошло возгорание торговых точек.

В Харькове горели торговые ряды
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что сообщение о возгорании киоска по продаже фаст-фуда поступило спасателям 22 сентября около 03:34. 
 
На момент прибытия пожарных по адресу Людвига Свободы 30а/18 в городе Харькове, торговый ряд горел на площади 15 квадратных метров.
 
Открытый источник огня также повредил соседний торговый павильон по продаже молочной продукции.
 
На ликвидацию пожара понадобилось пожарным менее 2 часов. 
 
Причина возникновения пожара выясняется.
 
Напомним, в Шевченковском районе Харькова произошел пожар в квартире многоэтажного дома.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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