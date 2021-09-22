22.09.2021 11:13

Карту харьковчанина начали выдавать медработникам

Первыми обладателями Карты стали работники 13-й клинической больницы.



// РЕДПОСТ

Сотрудники 13-й городской клинической больницы стали обладателями Карты харьковчанина, сообщает РЕДПОСТ. Напомним, что ее распространение началось среди работников коммунальных предприятий Харькова на прошлой неделе.



«Вы получаете Карту харьковчанина одни из первых – примите ее как знак благодарности и уважения за ваш нелегкий труд», – сказал на встрече с медиками Дмитрий Давидьянц, глава Молодежного совета при Харьковском городском голове.



Социальный проект Карта харьковчанина был инициирован в этом году руководителем города Игорем Тереховым. Именная карта, заявку на которую может подать каждый житель Харькова, позволит получать скидки в магазинах и компаниях города — от супермаркетов и аптек до служб такси и интернет-провайдеров (в настоящий момент завершается интеграция около сотни компаний с системой Карты, скидки скоро станут доступны).



Также Карта харьковчанина может использоваться для оплаты проезда в городском транспорте и будет служить школьным пропуском для учеников.



В сентябре о присоединении к Карте харьковчанина объявил Харьковский зоопарк, который назвали одним из ключевых партнеров проекта: вход в него по Карте для жителей города будет бесплатным.



Анкету на получение Карты харьковчанина подали уже более 300 тысяч человек. Сделать это можно в любое время: в электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг. Подробные инструкции и список возможностей Карты можно прочесть на ее официальном сайте.

К слову, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту «Карта харьковчанина», который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.