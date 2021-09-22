22.09.2021 11:30

Работы по благоустройству харьковских дворов продолжаются

Комплексное благоустройство придомовых территорий завершили по улице Нестерова, 5 и улице Аэрофлотской 18 в Слободском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что в ходе реконструкции территорий были установлены скамейки, созданы цветочные композиции, а также установлены детские и спортивные площадки.

Кроме этого, появились мини – футбольное поле и площадка для занятий воркаутом.

В открытии локации, которое состоялось 21 сентября, принял участие руководитель города Игорь Терехов.

По его словам, зоны отдыха харьковчан создали на месте заброшенных пустырей по просьбе жителей района.

«Я был здесь весной. Территория была неблагоустроенной, поэтому мы приняли решение установить детские площадки и тренажеры. Сегодня мы открыли современную локацию для отдыха и занятий спортом. Дети довольны: играют в пинг-понг, качаются на брусьях, занимаются футболом. Это то, к чему мы стремимся, чтобы дети занимались спортом и гармонично развивались», - сообщил Игорь Терехов.

Напомним, на площади Фейербаха открыт памятный знак известному классику азербайджанской поэзии, мыслителю, философу средневекового Востока Низами Гянджеви.