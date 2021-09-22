22.09.2021 11:45 Рита Парфенова

Лобовое ДТП под Харьковом: ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Audi (видео, фото)

Водитель «восьмерки» госпитализирован в тяжелом состоянии.

Около полудня 21 сентября на трассе Харьков - Ахтырка в районе поселка Крысино произошло лобовое столкновение двух легковушек. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ-2108 и Audi А8.

Установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108, ехавший в сторону Харькова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем Audi А8.

Водитель ВАЗа получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничением свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем Audi на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала столкновение с Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln.