22.09.2021 11:46 Виталий Хиневич

На советника президента Украины совершено покушение

В автомобиль советника президента Сергея Шефира стреляли неизвестные.



На советника президента Украины совершено покушение



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».

Отмечается, что в автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, было выпущено около 15 пуль.

В результате нападения с использованием оружия получил ранения водитель, сам Шефир не пострадал.

Водителя с ранениями доставили в медицинское учреждение «Феофания».

Пресс-служба полиции сообщила, что автомобиль обстреляли около 10 утра рядом с селом Лесники.

На данный момент введена спецоперация «Сирена», продолжается розыск нападавших.