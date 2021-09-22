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22.09.2021  11:46   Виталий Хиневич

На советника президента Украины совершено покушение

В автомобиль советника президента Сергея Шефира стреляли неизвестные.


На советника президента Украины совершено покушение
В Украине совершенно покушение на советника президента
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».
 
Отмечается, что в автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, было выпущено около 15 пуль. 
 
В результате нападения с использованием оружия получил ранения водитель, сам Шефир не пострадал.
 
Водителя с ранениями доставили в медицинское учреждение «Феофания».
 
Пресс-служба полиции сообщила, что автомобиль обстреляли около 10 утра рядом с селом Лесники. 
 
На данный момент введена спецоперация «Сирена», продолжается розыск нападавших.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  харьков
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