15.09.2021 19:36 Дмитрий Колоней

В Харькове установили памятник, которого ещё не было в Украине

На площади Фейербаха открыт памятный знак известному классику азербайджанской поэзии, мыслителю, философу средневекового Востока Низами Гянджеви.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в этом году великому мудрецу исполняется 880 лет. В связи с этим в Азербайджане 2021-й год объявлен годом Низами Гянджеви. В свою очередь Почетное консульство Азербайджанской Республики в Украине обратилось к мэрии города Харькова с просьбой к этой дате увековечить имя гениального поэта.

В июне было подписано двустороннее соглашение, которое и предусматривало открытие памятного знака. И вот 15 сентября произошло это событие.

"Сегодня мы открываем первый в Украине памятник великому мыслителю Низами Генджеви. Здесь собрались харьковчане, гости из Азербайджана и это ещё раз доказывает, что город Харьков - толерантный город. Харьков - многонациональный город и у нас нет, не было и не будет никаких распрей. Мы все будем работать и делать наш Харьков с каждым годом лучше, лучше и лучше", - сказал во время открытия исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова в свою очередь уверена, что памятный знак теперь будет считаться символом азербайджано-украинской дружбы. "Я счастлива, что мне довелось участвовать в этом выдающемся событии. Представители многотысячной азербайджанской диаспоры живут, работают и учатся в украинских городах. Моя мать родилась в Харькове, и для меня это мой родной город и регион. Спасибо вам, низкий поклон, что вы нас, азербайджанцев, так любите, и что вы, действительно, первые, но так и должно быть. Вы - Первая столица Украины. Дякую всем!".

Автором памятного знака Низами Гянджеви стал Почётный гражданин города Харькова, украинский скульптор, азербайджанец Катиб Мамедов. Он, в свою очередь, поблагодарил всех харьковчан и руководство города за предоставленную ему честь создать эту монументальную скульптурную композицию великому философу, который открыл новую страницу в летописи художественного слова человечества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рамках проекта «Звуки города», приуроченного к 30-летию независимости Украины, в Харькове установят необычную скульптуру.

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