22.09.2021 09:49 Рита Парфенова

Киевский суд закрыл дело Топаза

Суд освободил от ответственности Игната Кромского Топаза, которого обвиняли в похищении участника Майдана.





Дарницкий районный суд Киева освободил от ответственности Игната Кромского по прозвищу Топаз. Дело закрыли из-за истечения сроков давности, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на комментарий РБК-Украина адвоката Александра Шадрина.



«Прокуроры тянули и только сейчас направили дело в суд», - прокомментировал решение Дарницкого суда адвокат.



В этом суде слушалось уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Игната Кромского обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко во время Майдана. В ночь на 21 января 2014 года Иваненко перепутали с другим активистом и похитили, после чего пытали. За это Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на Рымарской улице, во время которых погибли люди. В 2018 году И.Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.



Однако уже в сентябре 2018 года Октябрьский суд Харькова освободил Кромского из места лишения свободы по «закону Савченко». В октябре 2020 года Кромского снова задержали правоохранители.



