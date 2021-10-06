06.10.2021 11:50 Виталий Хиневич

Вымогали деньги и захватывали имущество: в Харькове будут судить преступную группу

Злоумышленники угрожали физической расправой предпринимателям и вымогали денежные средства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что фигурантов преступной группы задержали в апреле текущего года. Поимка вымогателей состоялась после получения 600 тысяч долларов США от предпринимателя, которому угрожали физической расправой.

В ходе проведения досудебного расследования, была установлена причастность 13 человек к совершению противоправных действий.

На данный момент 5 членов группировки находятся в розыске, 8 получили обвинительные акты, которые будет рассматривать суд.

Преступникам может грозить наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Санкции статьи предусмотрены часть 2 и 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, трое мужчин требовали у 43-летней харьковчанки денежные средства, которые она якобы им задолжала. При этом, налетчики угрожали расправой женщине и ее близким.