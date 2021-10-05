Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Временные перебои с холодной водой будут из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Продольная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 5 октября.
Московский район:
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 5 октября.
Новобаварский район:
Основянский район:
пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 5 октября.
Слободской район:
Холодногорский район:
пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 5 октября.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Сумская, 15, пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2), ул. 23 Августа, 73 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.
Напомним, 4 октября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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