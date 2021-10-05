05.10.2021 08:35 Рита Парфенова

Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Временные перебои с холодной водой будут из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 5 октября.



Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 124 (п. №2) до 17:00 5 октября;

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 5 октября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 5 октября.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 5 октября;

ул. Рабкоровская, 33, ул. Китаенко, 8 (стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 49-а (стояк) до 20:00 5 октября.



Основянский район:

пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 5 октября.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 6/12 (п. №1), пер. Пилотов, 1-а (п. №1, стояк) до 17:00 5 октября;

пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 5 октября.



Холодногорский район:

пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 5 октября.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Сумская, 15, пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2), ул. 23 Августа, 73 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.

Напомним, 4 октября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.