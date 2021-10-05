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05.10.2021  08:35   Рита Парфенова

Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Временные перебои с холодной водой будут из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Продольная, 1-б (п. №3, стояк) до 20:00 5 октября.

Московский район:

  • пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 124 (п. №2) до 17:00 5 октября;
  • ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 5 октября.


Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 5 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 5 октября;
  • ул. Рабкоровская, 33, ул. Китаенко, 8 (стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 49-а (стояк) до 20:00 5 октября.


Основянский район:
пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 5 октября.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 6/12 (п. №1), пер. Пилотов, 1-а (п. №1, стояк) до 17:00 5 октября;
  • пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 5 октября.


Холодногорский район:
пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 5 октября.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Сумская, 15, пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2), ул. 23 Августа, 73 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 октября.

Напомним, 4 октября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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