Главная Новости Харькова Политика С Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное, - Марунич
09.07.2021  16:13   

С Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное, - Марунич

Такое предположение высказал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Дмитрий Марунич.

С Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное, - Марунич
Фото gordonua.com
 
"Ладно, общественность возбудилась, когда он заявил, что готов воевать против России. Зная Добкина, прозвучало странновато, но это еще можно списать на попытки понравится патриотическому электорату. А Сергей Лещенко, который помогает Михаилу Марковичу и «снимает» цельный фильм, в котором выставляет харьковские события в выгодном для Добкина свете? На котором соросовского клейма ставить негде? Тот же Добкин в 2014-м привселюдно называл Лещенко стукачом иностранных спецслужб и обещал «давить его тапком».
 
А сразу за ним фильм Дениса Казанского, который слово в слово повторяет Лещенко... 
 
Соросятня на подряде у Добкина в борьбе за кресло харьковского мэра", - написал Дмитрий Марунич.
 
Правда, такое еще месяц назад даже в представить было просто невозможно, подчеркнул политолог.
 
"Так Добкин рискует не просто растерять идейных соратников всех до одного. Ведь показательно, что никто из условно “антизападного” политического лагеря не выступил с поддержкой Михаила Марковича. Ни один политик или лидер общественного мнения. А соросята – тут как тут. «Добкин-соросенок» – тянет на главное политическое переобувание в воздухе в текущем политсезоне, - резюмировал Марунич.
 
Тэги:  харьков, добкин
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