09.07.2021 16:13

С Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное, - Марунич

Такое предположение высказал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Дмитрий Марунич.

Фото gordonua.com

"Ладно, общественность возбудилась, когда он заявил, что готов воевать против России. Зная Добкина, прозвучало странновато, но это еще можно списать на попытки понравится патриотическому электорату. А Сергей Лещенко, который помогает Михаилу Марковичу и «снимает» цельный фильм, в котором выставляет харьковские события в выгодном для Добкина свете? На котором соросовского клейма ставить негде? Тот же Добкин в 2014-м привселюдно называл Лещенко стукачом иностранных спецслужб и обещал «давить его тапком».

А сразу за ним фильм Дениса Казанского, который слово в слово повторяет Лещенко... Соросятня на подряде у Добкина в борьбе за кресло харьковского мэра", - написал Дмитрий Марунич.

Правда, такое еще месяц назад даже в представить было просто невозможно, подчеркнул политолог.

"Так Добкин рискует не просто растерять идейных соратников всех до одного. Ведь показательно, что никто из условно “антизападного” политического лагеря не выступил с поддержкой Михаила Марковича. Ни один политик или лидер общественного мнения. А соросята – тут как тут. «Добкин-соросенок» – тянет на главное политическое переобувание в воздухе в текущем политсезоне, - резюмировал Марунич.