09.07.2021 15:55 Евгений Клочко

Карту харьковчанина 1 сентября получат 140 тысяч харьковских школьников

Стартовал сбор анкет для оформления школьной “Карты харьковчанина”.



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Ученики с родителями могут их заполнить в школе или взять домой. Об этом РЕДПОСТ стало известно в мэрии.

В анкету необходимо ввести информацию про ребенка, имеющиеся льготы (если такие имеются), а также контактные данные родителей. Школьники льготных категорий будут получать карточки такого же дизайна как и все, но во встроенным чипе будет содержаться дополнительная информация.

Став владельцем Карты харьковчанина, дети получат преимущества при посещении аттракционов в Парке Горького, городских квест-комнат и смогут бесплатно посещать в Харьковский зоопарк. Кроме того, школьная карта станет еще и проездным и ученический билетом.

Также сейчас ведутся переговоры с представителями бизнеса относительно скидок на приобретение канцтоваров и школьной литературы, что особенно актуально в преддверии 1 сентября. В целом же, почти 200 харьковских предпринимателей из различных сфер бизнеса заявили о своей готовности участвовать в этом социальном проекте.

По словам руководителя КУ «Офис реформ Харькова» Павла Столбового, срок выдачи карт не регламентирован. Дети, которых сейчас нет в городе, смогут заполнить анкету, когда вернутся в Харьков. Планируется, что те, кто подаст свои данные оперативно, получат карты 1 сентября, остальные - позже.

В первый же день учебы готовые карты получат 140 тысяч харьковских школьников. Правом на получения обладают все учащиеся харьковских школ, вне зависимости от места регистрации.

Ранее РЕДПОСТ рассказывал, какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карты.