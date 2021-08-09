Тюрьма, кирха и планы убить царя: что таит в себе улица Гоголя в Харькове (видео)

09.08.2021 19:14 Виталий Хиневич

Одна из самых коротких улиц в городе, длиной в 340 метров, имеет необычную историю.

Самый центр города Харькова. На этой улице не слышны отголоски людских разговоров, не слышен шум автомобилей с улицы Сумской, но на этом месте отчетливо чувствуется дух истории.

Одна из самых коротких улиц в городе длиною в 340 метров имеет необычную историю. Улица изначально упиралась в городское кладбище, которое появилось в 1772 году. Сейчас трудно себе представить, что когда-то у основания улицы находился острог, который наводил ужас на жителей.

Звенели кандалами заключенные, скрипели деревянные сооружения тюрьмы, от чего на душе становилось муторно и холодно.

До 1780 годов на улице Гоголя располагались подземные армейские арсеналы, манежи драгунской школы и ряд других военных сооружений. В ходе застройки основной части города, на которую требовался лес, в районе улицы Сумской образовалось много пустынных мест. Данная земля принадлежала Харькову, именно на ней получили дворовые места ремесленники-иностранцы Императорского Харьковского университета. Упоминание об улице появилось в 1804 году.

Одними из первых названий было Шерстобойная и Мало-Сумская. Очевидно, второе название получила из-за близости к улице Сумской. В 1894 году Мало-Сумская была переименована в переулок Кокошкинский, в память о генерал-губернаторе Сергее Александровиче Кокошкине, который к слову очень любил город и требовал того же от жителей.

Кокошкин часто любил повторять слова, мол жить в своем доме вы имеете право как хотите, а на улицах Харькова должны быть чистота и порядок. По его указу возводили мосты, осушали болота, мостили улицы камнем.

Свое постоянное название улица Гоголя получила в 1909 году.

В 1827 году по инициативе пастора Иоганна Розенштрауха в Московской консистории было получено разрешение на строительство кирхи в Харькове. С этой целью был приобретен участок по улице Гоголя,2 как раз на месте бывшего острога. В 1830 году храм воздвигли и освятили во имя Вознесения Господня.

Просуществовал храм до 1913 года, его разобрали, а на прежнем месте воздвигли новую кирху которая просуществовала до 50х годов 20 века. 1832 год ознаменовал улицу освящением костела во имя Розария Пречистой Девы Марии. К 1880 году католическая община города выросла и храм перестал вмещать всех желающих. Спустя 7 лет начался сбор средств на строительство нового костела. Строительство длилось до 1891 года, а богослужения в нем проходили до Второй мировой войны. После освобождения Харькова храм закрыли и передали базе кинопроката. Только лишь в 1991 году храм смог увидеть вновь своих прихожан.

В доме номер 3 в начале 20 века работало Караимское благотворительное Общество, а также лечебница со своим уставом доктора С.В.Мангуби. Под номером 4 (по переулку) находится здание бывшей Вознесенской женской гимназии.

По улице Гоголя,7 располагалось здание мужской гимназии, построенное в 1864 году и сохранившиеся поныне.

Выпало на долю улицы знать и плохих людей. По четной стороне в 1870 годах находился дом приват-доцента университета Иосифа Сыцянко. Его сын Александр являлся членом народовольцев, которые готовили покушение на императора Александра второго.

Оказывается, даже самая короткая улица хранит в себе множество интересных страниц нашей истории.