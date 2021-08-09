09.08.2021 19:12

Харьковская власть помогает пенсионерам, — Николай Кукурика

Как харьковская власть поддерживает пенсионеров и что нужно делать, чтобы решить проблему с мизерными пенсиями, рассказал лидер Партии пенсионеров Украины Николай Кукурика.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . «В 2013 году такого быть не могло, тогда пенсии хватало и на оплату коммунальных услуг, и еще оставались деньги на продукты, а также медикаменты. Сейчас же идет индексация пенсии, но она мизерная в сравнении с инфляцией. А это тянет за собой дороговизну продуктов питания, медикаментов и всего остального. И, естественно, растут коммунальные услуги, и на сегодня пенсии не хватает, чтобы оплатить коммуналку», — рассказал в эфире телеканала Simon Николай Кукурика.

Лидер партии рекомендует во избежание блокировки пенсионной карты за долги по коммунальным услугам обратиться в банк за справкой, что карточка является целевой. То есть, эта карта — единственный источник для существования.

На вопрос как обстоят дела с оформлением субсидий, Николай Кукурика ответил:

«Сейчас критерии для получения субсидии ужесточают, то 10 гривен человек должен коммунальному предприятию, то прописан лишний человек. Хотя этот человек там уже не живет. Это все не дает людям получить необходимую субсидию. Мы с этим разбираемся и пишем в необходимые инстанции».

Также лидер партии рассказал, что работники пенсионного фонда могут брать из стажа несколько лет, когда была самая низкая зарплата и высчитывают по этой схеме всю пенсию:

«Тогда как наши специалисты делают перерасчет для пенсионеров, и пенсия увеличилась от 100 до 1000 гривен доплаты. А когда все просчитано нами, то пенсионный фонд даже не возмущается, а начинает начислять по правильному просчету».

Николай Кукурика рассказал, что сейчас создают группу, в которую входят бухгалтера, юристы, IT-специалисты. Цель — разработать программу, в которую можно будет загрузить весь период рабочего стажа, и увидеть те пять лет, которые покажут наибольшую пенсию.

Также лидер партии рассказал, что харьковская власть активно поддерживает пенсионеров:

«В течение года 7 600 человек получили материальную помощь, а это в целом составило 51 миллионов гривен. Это благодаря руководству города и депутатов горсовета многие люди, которые в этом нуждались, получили необходимую помощь».

Николай Кукурика заявил, что знает как можно побороть проблему с мизерной пенсией, но это должна сделать центральная власть:

«Во-первых, нужно отвязать пенсию от прожиточного минимума. Он остался на уровне 2012 года. Во-вторых, в любой стране, если прошла инфляция, то следом идет индексация. Но у нас это медленно, а рынок реагирует быстро. И выходит, что все цены поднимаются, а пенсия остается на прошлом уровне. Необходима индексация пенсий, только так можно решить эту проблему».