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09.08.2021  18:41   

Футбол. «Шахтер» хочет вновь сыграть в Харькове

Донецкий клуб хочет сыграть домашний еврокубковый матч против победителя пары «Монако» – «Спарта» в Харькове.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Шахтера» собирается провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов на ОСК «Металлист». 
 
Соответствующее предложение уже направлено, кому именно – источник не уточняет.
 
Предложение связано с тем, что «Шахтер», в случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, не сможет сыграть домашний матч на НСК «Олимпийский». 24 августа на стадионе запланирован концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.
 
Согласно жеребьевке плей-офф квалификации Лиги чемпионов, первый матч «Шахтера», если он обыграет «Генк», пройдет на поле победителя пары «Монако» – «Спарта». Встречи состоятся 17/18 и 24/25 августа.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский «Металлист» возвращается на родной стадион.
Тэги:  футбол, стадион металлист, харьков, шахтер, монако, еврокубок, лига чемпионов
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