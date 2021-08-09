09.08.2021 18:41

Футбол. «Шахтер» хочет вновь сыграть в Харькове

Донецкий клуб хочет сыграть домашний еврокубковый матч против победителя пары «Монако» – «Спарта» в Харькове.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на журналиста Игоря Цыганыка , руководство «Шахтера» собирается провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов на ОСК «Металлист».

Соответствующее предложение уже направлено, кому именно – источник не уточняет.

Предложение связано с тем, что «Шахтер», в случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, не сможет сыграть домашний матч на НСК «Олимпийский». 24 августа на стадионе запланирован концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.

Согласно жеребьевке плей-офф квалификации Лиги чемпионов, первый матч «Шахтера», если он обыграет «Генк», пройдет на поле победителя пары «Монако» – «Спарта». Встречи состоятся 17/18 и 24/25 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский «Металлист» возвращается на родной стадион.