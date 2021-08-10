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10.08.2021  06:01   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 10 августа

На Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.

Площадь Архитекторов
 
Под влиянием Черноморско-Кавказской котловины и линии конвергенции, во вторник местами пройдут кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
10 августа переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. 
 
Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер северный, 5 - 10 м / с. 
 
Температура ночью 18 - 23 °, днем 28 - 33 °.
 
Народные приметы.  10 августа почитается память Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. В это время выкапывают луковицы тюльпанов.
 
В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.
 
Тэги:  погода в харькове, харьков
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