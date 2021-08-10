10.08.2021 07:03

День попутного ветра: события дня 10 августа

Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию.

К середине августа обычно затихает сезон отпусков, и пляжный бум потихоньку сходит на нет. Но жизнь прибрежных городов и поселений продолжает бить ключом, так как на данное время приходится основная программа мероприятий по парусным видам спорта.

В этот день обычно проводятся различные соревнования на лодках, яхтах, катерах и других плавательных средствах; регаты; закрытия чемпионатов по парусному спорту и другие проекты, сопровождающиеся масштабными праздничными концертами, благотворительными акциями, аукционными торгами и гуляниями. Как правило, инициаторами выступают яхт-клубы, парусные школы и объединения спорта и туризма.

День попутного ветра проходит и на суше, и на воде. Это отличная возможность приобщиться к культуре водного спорта в качестве участника или болельщика.

Также в этот день...



В 1500 году португальский мореплаватель Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.



1814 – родился Генри Нестле, фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle. Этому человеку все мы обязаны главными радостями своего детства: сладким какао и молочным шоколадом.



1833 – основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек. Статус города Чикаго получил в 1837 году.



1846 – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт. Решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки.



1876 – в канадском городе Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.



1889 – англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой (с завинчивающейся крышкой).



1895 – родился Михаил Зощенко, русский советский писатель.



1912 – родился Жоржи Амаду, бразильский писатель. По его роману «Капитаны песка» снят известный кинофильм «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971), ставший культовым в СССР.



1929 – родился Олег Стриженов, актер театра и кино («Овод», «Юность Петра», «Сорок первый», «Неподсуден», «Земля, до востребования»), народный артист СССР.



1940 – родился Вениамин Смехов, советский и российский актер театра и кино («Три мушкетера», «Мастер и Маргарита»).



1960 – родился Антонио Бандерас, американский киноактер, Десперадо и Зорро наших дней.



1966 – в США прекращен выпуск банкнот достоинством в 2 доллара. Правда, не всем об этом событии сообщили сразу, чем фальшивомонетчики пользовались еще с десяток лет.



1983 – в Хельсинки открылся первый чемпионат мира по легкой атлетике.



2003 – «Космическая свадьба» российского космонавта Юрия Маленченко и гражданки США российского происхождения Екатерины Дмитриевой.



Именины отмечают: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.