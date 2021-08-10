Помогите найти: По дороге в Харьков пропал мужчина (фото)

Под Харьковом почти месяц ищут 40-летнего Дмитрия Перелигина.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, почти месяц под Харьковом не могу найти 40-летнего мужчину.
Дмитрий Перелигин, житель пгт. Савинцы Изюмского, ранее Балаклейского района, 14 июня 2021 года, отправился на работу в Харьков и пропал без вести.
Рост мужчины 175 см., среднего телосложения, глаза серые.
Был одет в синюю футболку, серы брюки и красные кроссовки.
Имел при себе документы, телефон и дорожный чемодан.
Особые приметы - шрам на животе после операции.
При наличии информации просьба обращаться по телефону 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о девушке, пропавшей в водоеме под Харьковом.
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В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
На Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.
Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию.
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