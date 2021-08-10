10.08.2021 20:15

Помогите найти: По дороге в Харьков пропал мужчина (фото)

Под Харьковом почти месяц ищут 40-летнего Дмитрия Перелигина.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, почти месяц под Харьковом не могу найти 40-летнего мужчину.

Дмитрий Перелигин, житель пгт. Савинцы Изюмского, ранее Балаклейского района, 14 июня 2021 года, отправился на работу в Харьков и пропал без вести.

Рост мужчины 175 см., среднего телосложения, глаза серые.

Был одет в синюю футболку, серы брюки и красные кроссовки.

Имел при себе документы, телефон и дорожный чемодан.

Особые приметы - шрам на животе после операции.

При наличии информации просьба обращаться по телефону 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о девушке, пропавшей в водоеме под Харьковом.