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11.08.2021  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 11 августа

В Харькове сохранится теплая без существенных осадков погода.

Бурсацкий спуск в Харькове

11 августа, в среду, погодные условия на Харьковщине будет определять котловина с юго-востока, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Ветер северо - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 18 - 23 °, днем 28 - 33 °.

По городу без существенных осадков. Температура ночью 19 - 21 °, днем 28 - 30 °.

Народные приметы.  11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как "мороки" - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.

 

Тэги:  погода в харькове, харьков
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