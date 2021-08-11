Прогноз погоды в Харькове на среду, 11 августа

В Харькове сохранится теплая без существенных осадков погода.
11 августа, в среду, погодные условия на Харьковщине будет определять котловина с юго-востока, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Ветер северо - восточный, 5 - 10 м / с. Температура ночью 18 - 23 °, днем 28 - 33 °.
По городу без существенных осадков. Температура ночью 19 - 21 °, днем 28 - 30 °.
Народные приметы. 11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие как "мороки" - это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.
В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
На Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.
Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию.
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