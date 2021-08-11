11.08.2021 06:46

Рождество святителя Николая Чудотворца: события 11 августа

11 августа православный мир празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.



Рождество святителя Николая Чудотворца: события 11 августа



Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

Кстати, сегодня День святой Клары – покровительницы телевидения, телефона и телеграфа.



Согласно легенде, в конце жизни ее здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене ее кельи.



Также в этот день...



В 3114 году до н. э. состоялось начался Длинный счет в календаре майя.



1434 – преподобный Сергий Радонежский в Московском княжестве основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой, самым знаменитым монастырем России.



1866 – в США открылся первый в мире каток для катания на роликовых коньках.



1877 – американский астроном Асаф Холл открыл спутники Марса – Фобос и Деймос.



1906 – в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино, чем избавил зрителей от гримас актеров.



1926 – компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки.



1939 – родился Анатолий Кашпировский – гипнотизер, получивший известность в 1989 году благодаря телесеансам психотерапии.



1950 – родился Стивен Возняк, американский разработчик компьютеров, соучредитель фирмы Apple.



1953 – родился Халк Хоган, американский рестлер и актер.



1969 – на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого. В фильме снимались Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Валерий Зубарев, Игорь Старыгин, Ольга Остроумова. Обрела собственную жизнь фраза из фильма: «Счастье – это когда тебя понимают».



1969 – в одном из клубов Беверли-Хиллз Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл. Именно тогда он прошел свое первое боевое крещение.



1973 – по Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова.



1974 – родился Оскар Кучера (настоящее имя – Боголюбов Евгений Александрович), российский актер, телеведущий, радиоведущий.



1981 – был представлен персональный компьютер IBM PC.



1989 – пленум Верховного суда УССР реабилитировал всех осужденных по делу Союза освобождения Украины.



1996 – скончалась Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гущерова), болгарская ясновидящая. По заявлениям последователей, Ванга обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. Часто направляла к целителям или врачам, которые могли помочь этим людям, причем часто этих целителей не знала и говорила о них так: в таком-то городе живет такой-то человек.



1998 – американец Джим Парол засунул себе в рот 151 соломинку для питья (мировой рекорд).



2003 – украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии.



2011 – введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.



2016 – Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию относительно территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только РФ.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Данила, Клара, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима, Феодотия.