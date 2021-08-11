Рождество святителя Николая Чудотворца: события 11 августа

11 августа православный мир празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.
Кстати, сегодня День святой Клары – покровительницы телевидения, телефона и телеграфа.
Согласно легенде, в конце жизни ее здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене ее кельи.
Также в этот день...
В 3114 году до н. э. состоялось начался Длинный счет в календаре майя.
1434 – преподобный Сергий Радонежский в Московском княжестве основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой, самым знаменитым монастырем России.
1866 – в США открылся первый в мире каток для катания на роликовых коньках.
1877 – американский астроном Асаф Холл открыл спутники Марса – Фобос и Деймос.
1906 – в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино, чем избавил зрителей от гримас актеров.
1926 – компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки.
1939 – родился Анатолий Кашпировский – гипнотизер, получивший известность в 1989 году благодаря телесеансам психотерапии.
1950 – родился Стивен Возняк, американский разработчик компьютеров, соучредитель фирмы Apple.
1953 – родился Халк Хоган, американский рестлер и актер.
1969 – на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого. В фильме снимались Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Валерий Зубарев, Игорь Старыгин, Ольга Остроумова. Обрела собственную жизнь фраза из фильма: «Счастье – это когда тебя понимают».
1969 – в одном из клубов Беверли-Хиллз Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл. Именно тогда он прошел свое первое боевое крещение.
1973 – по Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова.
1974 – родился Оскар Кучера (настоящее имя – Боголюбов Евгений Александрович), российский актер, телеведущий, радиоведущий.
1981 – был представлен персональный компьютер IBM PC.
1989 – пленум Верховного суда УССР реабилитировал всех осужденных по делу Союза освобождения Украины.
1996 – скончалась Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гущерова), болгарская ясновидящая. По заявлениям последователей, Ванга обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. Часто направляла к целителям или врачам, которые могли помочь этим людям, причем часто этих целителей не знала и говорила о них так: в таком-то городе живет такой-то человек.
1998 – американец Джим Парол засунул себе в рот 151 соломинку для питья (мировой рекорд).
2003 – украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии.
2011 – введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.
2016 – Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию относительно территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только РФ.
Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Данила, Клара, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима, Феодотия.
В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
На Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.
Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию.
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