10.08.2021 19:45

Жил в ужасных условиях: под Харьковом копы взяли под контроль семью подростка (фото)

Мальчик в пригороде Харькова жил в ненадлежащих условиях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в Чугуевское райуправление правоохранителей поступило заявление от местного жителя, жаловавшегося на соседку и условия ее жилища. Семью проверили представители ювенальной превенции, Службы по делам детей Чугуевского горсовета и Центра социальной службы семьи, детей и молодежи.

Соседкой заявителя оказалась 48-летняя женщина, самостоятельно воспитывавшая сына. Стражи порядка установили, что 15-летний парень проживает в антисанитарных условиях.

В отношении матери полицейские составили протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь семью будут регулярно проверять сотрудники полиции и социальные службы.

Напомним, ранее мы писали о сбежавшем после ссоры у рынка ребенке, которого копы, после того как нашли, забрали у матери.