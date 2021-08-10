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10.08.2021  19:45   

Жил в ужасных условиях: под Харьковом копы взяли под контроль семью подростка (фото)

Мальчик в пригороде Харькова жил в ненадлежащих условиях.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Чугуевское райуправление правоохранителей поступило заявление от местного жителя, жаловавшегося на соседку и условия ее жилища. Семью проверили представители ювенальной превенции, Службы по делам детей Чугуевского горсовета и Центра социальной службы семьи, детей и молодежи. 
 
Соседкой заявителя оказалась 48-летняя женщина, самостоятельно воспитывавшая сына. Стражи порядка установили, что 15-летний парень проживает в антисанитарных условиях. 
 
 
В отношении матери полицейские составили протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
 
 
Теперь семью будут регулярно проверять сотрудники полиции и социальные службы. 
 
Напомним, ранее мы писали о сбежавшем после ссоры у рынка ребенке, которого копы, после того как нашли, забрали у матери.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  неблагополучная семья, антисанитария, харьков
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