Будьте осторожны, водители: На шоссе в Харькове появился дикий четвероногий пешеход (видео)

О дефилирующем по дороге в Харькове сынишке матери природы сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на выезде из Харькова - необычный пешеход. Речь - о Белгородском шоссе. Здесь опять гуляет кабанчик.
Просьба к водителям иметь в виду появление на дороге лесного жителя.
Напомним, ранее мы писали о печальных случаях с животными на дорогах. Так, на трассе под Чугуевом внедорожником была сбита корова. Несчастное животное погибло. ак сообщает РЕДПОСТ, В Харькове на Клочковском спуске под колеса авто попала лошадь. Сбитое автомобилем несчастное животное погибло на месте. По предварительной информации, наездница, ехавшая на лошади, была пьяна.
Комментариев: 0
Если следовать девизу «Все средства хороши», можно легко добиться своего. Главное – не пройтись катком по чувствам тех, кто вам дорог: сегодняшний день чреват обидами.
Новая волна похолодания с дождями решила не «начинать с понедельника», и придет в Харьков уже в эти выходные.
18 сентября 1987 года в честь Харькова назван астероид.
влажность:
давление:
ветер: