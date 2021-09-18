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18.09.2021  12:59   Дмитрий Колоней

Будьте осторожны, водители: На шоссе в Харькове появился дикий четвероногий пешеход (видео)

О дефилирующем по дороге в Харькове сынишке матери природы сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на выезде из Харькова - необычный пешеход. Речь -  о Белгородском шоссе. Здесь опять гуляет кабанчик.

Просьба к водителям иметь в виду появление на дороге лесного жителя.

Напомним, ранее мы писали о печальных случаях с животными на дорогах. Так, на трассе под Чугуевом внедорожником была сбита корова. Несчастное животное погибло. ак сообщает РЕДПОСТ, В Харькове на Клочковском спуске под колеса авто попала лошадь. Сбитое автомобилем несчастное животное погибло на месте. По предварительной информации, наездница, ехавшая на лошади, была пьяна.

Тэги:  шоссе, кабанчик, харьков
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