18.09.2021 12:11 Евгений Клочко

Стоит ли ждать в Харькове "бабье лето"?

С запада на Украину двигается циклон, который и будет определять погоду в ближайшие дни, и, как оказалось, далеко не тёплую и не солнечную, а преимущественно облачную ти дождевую, говорят в Укргидрометцентре.

Как сообщает РЕДПОСТ, температура начнет снижаться, более ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух.

"Этот уикенд принесет к нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Поэтому не забудьте приготовить осенний гардероб!

19-20 сентября небольшие, на севере и востоке страны местами умеренные дожди; постепенное снижение температуры ночью до 2-8 ° тепла, днём до 6-12 °, на юге страны ночью 8-14°, днём 13-19°" - прогнозируют Укргидрометцентре.

Ухудшение условий погоды ожидается и в Харьковской области. Начиная с 19 сентября состоится существенное снижение ночной и дневной температуры. Вместе с этим будут проходить дожди различной интенсивности.

"19 сентября (воскресенье). Облачно. Временами дождь, днём ​​местами грозы. Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с. Температура воздуха ночью 11 - 16 ° тепла, днём ​​15 - 20 °.

20 сентября (в понедельник). Облачная погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9 - 14 м / с. Температура воздуха ночью 7 - 12 ° тепла, днём ​​12 - 17 °" - передаёт Харьковский региональный гидрометцентр.

Но есть и оптимистичный прогноз. "Бабье лето" ещё будет. В конце месяца ожидается ещё одна волна потепления, будет несколько дней с температурами характерными именно для "бабье лета". Кроме того, довольно тёплым обещают и начало октября.

Температурные рекорды в Харькове:

18 сентября: max + 33,1 ° (2017), min -2,9 ° (1958 г.).

19 сентября: max + 33,7 ° (1994 г.), Min 1,9 ° (1958 г.).

20 сентября: max + 30,3 ° (1994 г.), Min 0,4 ° (1958 г.).