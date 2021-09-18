18.09.2021 12:00

Мужские кроссовки: какие стоит носить в грядущем сезоне

Мы не можем назвать себя экспертами в мире моды, но все же насмотренность и частый мониторинг событий в фэшн-обществе дают свои плоды.

Здесь мы хотим рассмотреть актуальный ассортимент наиболее распространенного вида обуви, а именно — мужские кроссовки. Давайте разберемся, что стоит приобрести, и куда пойти, за лучшей парой.



Знаем, все топят за комфорт и мы не исключение, поэтому, часто выбор приходится именно на что-то лаконичное, максимально простое, но все еще качественное. Поддерживаем и объясняем, почему это. Как не крути, ходить на работу в офис, посещать университет и другие учебные заведения тоже, не проходят мимо торжества, по типу свадеб, дней рождения и прочего. Часто от нас требуют соблюдать рамки дресс-кода, что и тянет за собой определенного рода ограничения, по части обуви тоже. Но, чтобы не пренебрегать комфортом, мы ищем сникеры. Если они не перенасыщены декоративными элементами, пестрыми деталями и прочим, то это лучший выбор. Аккуратная шнуровка, базовый оттенок основы и понятная конструкция без наслоений конструктивных деталей помогут поддержать необходимую строгость. Поэтому, если вы из тех, кто часто носит костюм, или пытаетесь перейти на классику, но сделать это не так просто, то именно сникеры станут проводником от прагматичности к латентному стритстайлу.

Объемные. С них не спускают глаз все трендхантеры уже несколько сезонов, поэтому и вам стоит взять их, если понятие “тренд” вам о чем-то говорит. Если нравится прогрессивность в образах, играть с эклектичным совмещением противоположных вещей — смело выбирайте именно их, даже под околоклассические наряды. Конечно же, они гармонично смотрятся в повседнедных аутфитах вместе с джинсами и футболками, это необходимый минимум. Если же хочется обратить внимание на свой образ, дополните его жилетом на несколько размеров больше и яркими аксессуарами.

Мы рассмотрели наиболее востребованные варианты, а теперь пора поделиться местом, где их приобрести будет правильным решением. Мультибрендовый онлайн-магазин MD-Fashion. Здесь собрано более ста известных мировых производителей. Продукты здесь оригинальные, а значит клиенты получают гарантию надлежащего качества от производителей. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant, Diesel, G-Star RAW и множество специализированных спортивных представителей, на случай, если активные физические нагрузки это то, чем вы занимаетесь в свободное время. Переходите и оцените обстановку сами, уверены, вам там понравится.