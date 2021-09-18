18.09.2021 19:46 Дмитрий Колоней

Под Харьковом найдено тело пропавшего без вести пожилого мужчины

Отправившийся на рыбалку под Харьковом Анатолий Сабодаш найден мертвым.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь поисковую группу "Милена", обнаружено мертвое тело пропавшего во время рыбалки Анатолия Сабодаша.

76-летний житель области 15 сентября 2021 года около 10:00 сел в надувную лодку, отправляясь на рыбалку.

Напомним, ранее мы писали о том, что высокий, плотный, седой, кареглазый мужчина в синей куртке и кепке цвета хаки Анаталий Сабодаш отправился ловить рыбу на Северском Донце около моста между Балаклеей и Меловой и пропал.