18.09.2021 18:51
Своды Нотр-Дам не обрушатся: скоро начнется реставрация собора после пожара
Все технические работы в Соборе Парижской Богоматери завершены
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссыдаясь на Reuters, в Соборе Парижской Богоматери завершены технические работы по обеспечению безопасности конструкции, длившиеся два года. Своды Нотр-Дам укреплены гигантскими деревянными арочными каркасами.
За это время также строители демонтировали оплавленные леса в соборе. Конструкции, весившие около двухсот тонн, были установленны еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.
Также, через год после пожара, была открыта площадь перед Нотр-Дамом. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.
Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном. Восстановительные работы начнутся уже в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.
К этому времени в сентябре начнется очистка внутренних стен и пола здания.
Напомним, ранее мы писали о том, что на 89-м году жизни скончался
известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.
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