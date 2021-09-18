Своды Нотр-Дам не обрушатся: скоро начнется реставрация собора после пожара

18.09.2021 18:51

Все технические работы в Соборе Парижской Богоматери завершены

За это время также строители демонтировали оплавленные леса в соборе. Конструкции, весившие около двухсот тонн, были установленны еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.

Также, через год после пожара, была открыта площадь перед Нотр-Дамом. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном. Восстановительные работы начнутся уже в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.