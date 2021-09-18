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18.09.2021  18:51   

Своды Нотр-Дам не обрушатся: скоро начнется реставрация собора после пожара

Все технические работы в Соборе Парижской Богоматери завершены


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссыдаясь на Reuters, в Соборе Парижской Богоматери завершены технические работы по обеспечению безопасности конструкции, длившиеся два года. Своды Нотр-Дам укреплены гигантскими деревянными арочными каркасами. 
 
За это время также строители демонтировали оплавленные леса в соборе. Конструкции, весившие около двухсот тонн, были установленны еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.
 
Также, через год после пожара, была открыта площадь перед Нотр-Дамом. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.
 
Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном. Восстановительные работы начнутся уже в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.
 
К этому времени в сентябре начнется очистка внутренних стен и пола здания.
 
Напомним, ранее мы писали о  том, что на 89-м году жизни скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Тэги:  нотр-дам, реставрация, пожар, собор парижской богоматери
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