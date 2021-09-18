18.09.2021 18:29 Евгений Клочко
ТОП взяточников Украины: на каком месте Харьковская область
Только за 8 месяцев 2021 года ГБР задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20 800 000 гривен.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что за указанный период наибольшую сумму неправомерной выгоды задокументированы в Киеве - 8 800 000 гривен, Харьковской области - 1 800 000 гривен, Киевской области - 1 700 000 гривен, Одесской области - 1 400 000 гривен, Тернопольской области - 1,1 млн гривен.
Результатами работы ГБР за 8 месяцев текущего года стало сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам. Из них по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых:
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1 чиновник категории «А»;
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108 полицейских;
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8 прокуроров;
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1 работник СБУ;
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20 налоговиков;
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19 таможенников;
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27 пограничников;
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11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
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10 работников Государственной лесной охраны;
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3 работника Госрыбагентства;
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2 работника Государственной миграционной службы;
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4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
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2 работника Национальной гвардии Украины;
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15 военнослужащих;
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51 других.
Напомним, в Харькове задержан главный государственный ревизор-инспектор одного из отделов Государственной налоговой службы в Харьковской области, который требовал взятку от предпринимателя.
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