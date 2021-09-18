18.09.2021 18:29 Евгений Клочко

ТОП взяточников Украины: на каком месте Харьковская область

Только за 8 месяцев 2021 года ГБР задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20 800 000 гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что за указанный период наибольшую сумму неправомерной выгоды задокументированы в Киеве - 8 800 000 гривен, Харьковской области - 1 800 000 гривен, Киевской области - 1 700 000 гривен, Одесской области - 1 400 000 гривен, Тернопольской области - 1,1 млн гривен.

Результатами работы ГБР за 8 месяцев текущего года стало сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам. Из них по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых:

1 чиновник категории «А»;

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работника Государственной миграционной службы;

4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

Напомним, в Харькове задержан главный государственный ревизор-инспектор одного из отделов Государственной налоговой службы в Харьковской области, который требовал взятку от предпринимателя.