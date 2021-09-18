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18.09.2021  18:29   Евгений Клочко

ТОП взяточников Украины: на каком месте Харьковская область

Только за 8 месяцев 2021 года ГБР задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами по всей территории Украины на общую сумму 20 800 000 гривен.

ТОП взяточников Украины: на каком месте Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что за указанный период наибольшую сумму неправомерной выгоды задокументированы в Киеве - 8 800 000 гривен, Харьковской области - 1 800 000 гривен, Киевской области - 1 700 000 гривен, Одесской области - 1 400 000 гривен, Тернопольской области - 1,1 млн гривен.
 
Результатами работы ГБР за 8 месяцев текущего года стало сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам. Из них по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) относительно 282 человек, из которых:
  • 1 чиновник категории «А»;
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • 10 работников Государственной лесной охраны;
  • 3 работника Госрыбагентства;
  • 2 работника Государственной миграционной службы;
  • 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • 2 работника Национальной гвардии Украины;
  • 15 военнослужащих;
  • 51 других.

Напомним, в Харькове задержан главный государственный ревизор-инспектор одного из отделов Государственной налоговой службы в Харьковской области, который требовал взятку от предпринимателя. 

Источник:   ГБР
 Тэги:  харьков, взятки
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