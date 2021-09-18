    
Главная Новости Харькова Спорт Харьковскию дзюдисты - чемпионы и призеры первенства Украины
18.09.2021  20:07   

Харьковскию дзюдисты - чемпионы и призеры первенства Украины

Харьковчане завоевали четыре медали на чемпионате в Днепре.

Чемпионами и призерами национального первенства стали Харьковские дзюдоисты. Спорт Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, национальное первенство по дзюдо среди молодёжи U-23 завершилось в Днепре. В нем принимали участие более трех сотен спортсменов со всех регионов страны. Харьковчане добыли золото, серебро и две бронзы чемпоната.
 
Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Евгений Вегера, победив в решающем поединке Ярослава Давидчука из Хмельницкого.
 
Вице-чемпионм в категории до 73 кг выборол Глеб Лубянка.
 
Бронзовыми призёрами стали Даниил Томашевский (весовая категория до 60 кг) и Ярослав Кныш (более 100 кг).
 
Эти соревнования были отборочными на чемпионат Европы, который в ноябре состоится в Венгрии.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спортсмены, по итогам трех этапов соревнований, завоевали Кубок Наций по велоспорту на треке.
Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков, днепр
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Спорт Украинка завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио 06.07 Спорт Дзюдо. Харьковчанин завоевал "бронзу" Кубка Европы (фото) 17.05 Спорт Дзюдо. Харьковчане триумфально выступили на всеукраинском турнире (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 