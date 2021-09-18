18.09.2021 20:07
Харьковскию дзюдисты - чемпионы и призеры первенства Украины
Харьковчане завоевали четыре медали на чемпионате в Днепре.
Как сообщает РЕДПОСТ
, национальное первенство по дзюдо среди молодёжи U-23 завершилось в Днепре. В нем принимали участие более трех сотен спортсменов со всех регионов страны. Харьковчане добыли золото, серебро и две бронзы чемпоната.
Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Евгений Вегера, победив в решающем поединке Ярослава Давидчука из Хмельницкого.
Вице-чемпионм в категории до 73 кг выборол Глеб Лубянка.
Бронзовыми призёрами стали Даниил Томашевский (весовая категория до 60 кг) и Ярослав Кныш (более 100 кг).
Эти соревнования были отборочными на чемпионат Европы, который в ноябре состоится в Венгрии.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спортсмены, по итогам трех этапов соревнований, завоевали
Кубок Наций по велоспорту на треке.
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