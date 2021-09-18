18.09.2021 20:07

Харьковскию дзюдисты - чемпионы и призеры первенства Украины

Харьковчане завоевали четыре медали на чемпионате в Днепре.

Как сообщает РЕДПОСТ , национальное первенство по дзюдо среди молодёжи U-23 завершилось в Днепре. В нем принимали участие более трех сотен спортсменов со всех регионов страны. Харьковчане добыли золото, серебро и две бронзы чемпоната.

Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Евгений Вегера, победив в решающем поединке Ярослава Давидчука из Хмельницкого.

Вице-чемпионм в категории до 73 кг выборол Глеб Лубянка.

Бронзовыми призёрами стали Даниил Томашевский (весовая категория до 60 кг) и Ярослав Кныш (более 100 кг).

Эти соревнования были отборочными на чемпионат Европы, который в ноябре состоится в Венгрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спортсмены, по итогам трех этапов соревнований, завоевали Кубок Наций по велоспорту на треке.