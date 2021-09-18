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18.09.2021  20:29   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове на пешеходном переходе помяли друг друга два авто (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Столкнулись два легковых автомобиля на Валентиновской улице выше Студенческой
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - вечернее дорожно-транспортное происшествие. Машины столкнулись на Салтовке.
 
ДТП Харьков: Столкнулись два легковых автомобиля на Валентиновской улице выше Студенческой
 
Авария произошла на Валентиновской улице выше станции метро "Студенческая". Два легковых автомобиля врезались дру в друга на пешеходном переходе.
 
ДТП Харьков: Столкнулись два легковых автомобиля на Валентиновской улице выше Студенческой
 
На месте три экипажа полиции, скорой помощи нет. Движение в обе стороны затруднено. Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
 
ДТП Харьков: Столкнулись два легковых автомобиля на Валентиновской улице выше Студенческой
 
Напомним, ранее мы писали об аварии на проспекте Льва Ландау, в ходе которой водитель немецкого "народного автомобиля" влетел под фуру.  А вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.

 

 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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