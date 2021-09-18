18.09.2021 20:29 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове на пешеходном переходе помяли друг друга два авто (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - вечернее дорожно-транспортное происшествие. Машины столкнулись на Салтовке.

Авария произошла на Валентиновской улице выше станции метро "Студенческая". Два легковых автомобиля врезались дру в друга на пешеходном переходе.

На месте три экипажа полиции, скорой помощи нет. Движение в обе стороны затруднено. Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали об аварии на проспекте Льва Ландау, в ходе которой водитель немецкого "народного автомобиля" влетел под фуру. А вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.