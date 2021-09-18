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18.09.2021  23:23   

Ночь науки в Харькове (ищите себя на фото)

18 сентября в ведущих вузах Харькова проходил ежегодный фестиваль знаний и инноваций «Ночь науки».


Фото: Василий Голосный
15 вузов Харькова приняли участие в традиционном празднике «Ночь науки». Университеты показали интересные разработки, музейные экспонаты и проводили мастер-классы для всех желающих, сообщает РЕДПОСТ.
 
На открытии праздника исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что у города - большой научный потенциал. 
 
«Проект «Ночь Науки» предоставляет харьковчанам и гостям нашего города уникальную возможность оценить богатое научное наследие Харькова, а также представить тенденции и перспективы его развития, открыть для себя многогранный мир науки. Вы увидите что делают наши учёные. Уверен, многие из вас именно сегодня определятся, куда поступать. И я уверен, что за вами будущее нашей науки! Учитесь, дерзайте, у вас всё получится!» - отметил Игорь Терехов. 
 
Весь вечер от площади Свободы ходили бесплатные автобусы к вузам, которые принимали участие в фестивале «Ночь науки».
 
Фестиваль «Ночь науки» проводится, начиная с 2013 года, и является обладателем престижной награды в категории «Лучший образовательный проект» в конкурсе стран Восточной Европы.

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Тэги:  ночь науки, харьков, игорь терехов
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