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18.09.2021  16:11   Дмитрий Колоней

В Харькове стартует "Ночь науки"

Начинается 7-ой образовательный проект "Ночь науки" с презентации высших учебных заведений Харькова на площади Свободы.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, свои научные открытия и достижения представят 16 ВУЗов Первой столицы и городской планетарий. Ведь Харьков по праву считается одним из крупнейших студенческих центров Европы. Кроме того в Харькове сосредоточено большое количество предприятий наукоёмкой индустрии, что и даёт возможность для реализации различных самых интересных, познавательных и необычных проектов, сказал в.о. мэра города Игорь Терехов. 
 
"Проект «Ночь Науки» предоставляет харьковчанам и гостям нашего города уникальную возможность оценить богатое научное наследие Харькова, а также представить тенденции и перспективы его развития, открыть для себя многогранный мир науки! Вы увидите что творят наши учёные. И уверен многие из вас именно сегодня определятся куда поступать. И я уверен что за вами будущее нашей науки! Учитесь, дерзайте, у вас всё получится!!! "
 
В Ночь науки харьковчанам продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр ВУЗов, а также представят современные разработки. Харьковчане смогут посетить 
университеты, высшие школы, исследовательские институты, принять участие в программе познавательных мероприятий.
 
Традиционное мероприятие будет продолжаться до 22:00. 
 
А для удобства передвижения будет организован трансфер по четырем маршрутам: один - по вузам, расположенным в центре, второй - по проспекту Науки, третий - на Салтовку, четвертый - к Украинской инженерно-педагогической академии и Украинскому государственному университету железнодорожного транспорта. Место сбора и конечная остановка автобусов - площадь Свободы, 4 (у входа к центральной аллее возле сухого фонтана). Автобусы будут курсировать с интервалом 15-20 минут.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, в связи с проведением "Ночи науки" на площади Свободы и ряде улиц центра Харькова нельзя будет парковаться с 16:00 до 22:00 18 сентября 2021 года. 
 

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Тэги:  ночь науки, игорь терехов, харьков, образование, вузы, учебные заведения, площадь свободы, трасферы
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