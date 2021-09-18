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18.09.2021  16:41   

ДТП: В Харькове Mitsubishi врезался в фуру и улетел в кювет (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь столкнулись легковой и грузовой автомобили.
 
В районе улицы Зубарева водитель на Mitsubishi Lancer, врезавшись в фуру, улетел в кювет. Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.   
 
Напомним, ранее мы писали об аварии на проспекте Льва Ландау, в ходе которой водитель немецкого "народного автомобиля" влетел под фуру.  А вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.

 

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, окружная
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