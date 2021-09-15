15.09.2021 17:24 Дмитрий Колоней
ДТП: В Харькове Volkswagen оказался под фурой (фото, видео)
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на проспекте Льва Ландау.
Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf влетел под припаркованную фуру. По предварительной информации в авто находился только водитель. Жив. Скорая на месте и оказывает первую помощь.
Ранее мы писали о подобной аварии с BMW - машина влетела
под фуру с прицепом на перекрестке улицы Головачева и проспекта Героев Сталинграда. А на трассе «Киев-Харьков-Должанский» возле поселка Рогань 60-летний водитель на Suzuki на большой скорости столкнулся
с грузовиком DAF, стоявшим на обочине дороги с включенными габаритами.
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