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15.09.2021  17:24   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове Volkswagen оказался под фурой (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на проспекте Льва Ландау.
 
Водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf влетел под припаркованную фуру. По предварительной информации в авто находился только водитель. Жив. Скорая на месте и оказывает первую помощь. 
 
 
 
Ранее мы писали о подобной аварии с BMW - машина влетела под фуру с прицепом на перекрестке улицы Головачева и проспекта Героев Сталинграда. А на трассе «Киев-Харьков-Должанский» возле поселка Рогань 60-летний водитель на Suzuki на большой скорости столкнулся с грузовиком DAF, стоявшим на обочине дороги с включенными габаритами. 
Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в фуру, льва ландау
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