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03.11.2021  10:40   Рита Парфенова

Мобильный пункт вакцинации работает на Стекляшке в Харькове (фото)

Провакцинироваться можно до 7 октября включительно.


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Передвижной пункт вакцинации установили в центре города, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения ХОГА.

Автомобиль мобильной амбулатории вакцинирует всех желающих возле выхода «Стекляшка» станции метро Университет по адресу: проспект Независимости, 10Г.

Работать мобильная амбулатория будет по воскресенье, 7 ноября, включительно, с девяти утра до восьми вечера. Прививку от коронавируса можно получить в порядке живой очереди одной из трех вакцин на выбор Pfizer, AstraZeneca или CoronaVac.

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При себе нужно иметь паспорт, а также декларацию в системе Helsy (или же ИНН и телефон).

Со следующей недели передвижная амбулатория передислоцируется в другое место. Куда – будет известно позже.

Также увеличит время работы пункт вакцинации в ТРЦ «Украина» на Салтовке (пр. Тракторостроителей, 59/56. Раньше он работал по выходным, теперь будет ждать всех желающих провакцинироваться ежедневно. Об этом на брифинге 2 ноября сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Ежедневно работает и пункт вакцинации в ТЦ «Аве Плаза» на улице Сумской.

Напомним, в день выборов Харьковского городского головы 31 октября на избирательных участках работали пункты вакцинации.

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Мобильный пункт вакцинации возле метро Университет Мобильный пункт вакцинации возле метро Университет Мобильный пункт вакцинации возле метро Университет Мобильный пункт вакцинации возле метро Университет Мобильный пункт вакцинации возле метро Университет
Тэги:  вакцинация, харьков, коронавирус
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