03.11.2021 10:40 Рита Парфенова

Мобильный пункт вакцинации работает на Стекляшке в Харькове (фото)

Провакцинироваться можно до 7 октября включительно.



РЕДПОСТ

Передвижной пункт вакцинации установили в центре города, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения ХОГА.



Автомобиль мобильной амбулатории вакцинирует всех желающих возле выхода «Стекляшка» станции метро Университет по адресу: проспект Независимости, 10Г.



Работать мобильная амбулатория будет по воскресенье, 7 ноября, включительно, с девяти утра до восьми вечера. Прививку от коронавируса можно получить в порядке живой очереди одной из трех вакцин на выбор Pfizer, AstraZeneca или CoronaVac.

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При себе нужно иметь паспорт, а также декларацию в системе Helsy (или же ИНН и телефон).



Со следующей недели передвижная амбулатория передислоцируется в другое место. Куда – будет известно позже.



Также увеличит время работы пункт вакцинации в ТРЦ «Украина» на Салтовке (пр. Тракторостроителей, 59/56. Раньше он работал по выходным, теперь будет ждать всех желающих провакцинироваться ежедневно. Об этом на брифинге 2 ноября сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Ежедневно работает и пункт вакцинации в ТЦ «Аве Плаза» на улице Сумской.

Напомним, в день выборов Харьковского городского головы 31 октября на избирательных участках работали пункты вакцинации.

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