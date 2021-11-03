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03.11.2021  11:06   

Ночью в Харькове избили женщину (фото)

Ночное выяснение отношений возле «Градусника» на улице Сумской в Харькове закончилось вызовом скорой помощи.

Криминал Харьков: Женщину избили ночью в центре города

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети, около двух часов ночи в центре Харькова произошли женские разборки. По словам очевидцев, шумно ведущей себя компании из трех девушек сделала замечание проходящая мимо женщина. Те в ответ напали на нее и избили. Драка закончилась вызовом скорой помощи, пострадавшую увезли в больницу.

Сейчас причинами и подробностями конфликта занимаются следователи. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранителям сообщили о конфликте на улице Сумской около половины третьего ночи 3 ноября. На вызов выезжали патрульные и оперативники из 3-го райуправления полиции. Выяснилось, что 25-летняя женщина получила телесные повреждения. Информацию об этом зарегистрировали в Едином учете. Сейчас ведется следствие.

Криминал Харьков: Женщину избили ночью в центре города

Напомним, 16-летнего подростка, который летом этого года на Новых Домах избил 14-летнюю девушку, признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Ему назначено максимальное наказание – 120 часов общественных работ.

Тэги:  драка, харьков, полиция
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