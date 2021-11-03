03.11.2021 12:01 Рита Парфенова

Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 663 случая заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки на утро 3 ноября в Харькове и области диагностировали 1374 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 210 353 человека. Выздоровело 172 040 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 552 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 858 человек (в том числе 663 жителей города Харькова). 137 человек заболели в Купянском районе, 128 – в Чугуевском, 99 – в Богодуховском, 81 – в Лозовском, 44 – в Изюмском, 27 – в Красноградском.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 ноября.