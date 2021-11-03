03.11.2021 11:55 Виталий Хиневич

Как украинцам вакцинироваться безопасно

После вакцинации не следует принимать препараты для разжижения крови с целью профилактики.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр гражданского здоровья Украины.

Отмечается, что самостоятельно назначать медицинские препараты категорически запрещено. Хронические заболевания являются показанием к вакцинации против коронавирусной инфекции.

В тоже время, что бы избежать побочных явлений, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Граждане, которые были инфицированы COVID-19 и прошли курс лечения, имеют гораздо больше шансов не заболеть повторно, если пройдут курс вакцинации.

Кроме этого, побочные реакции, которые сопровождаются покраснением кожи в области введения вакцины, являются нормальной реакцией организма. В это же время, если у вас появились судороги, сыпь на теле, диспепсические явления, спутанность речи и температура тела выше 38°C необходимо срочно обратится к врачу.

Аллергические реакции после введения препарата случаются редко. Однако после введения вакцины необходимо 30 минут находится под наблюдением врача, чтобы в случае необходимости вам была оказана своевременная медицинская помощь.

Женщины, которые вскармливают грудью ребенка, также могут пройти курс вакцинации.

В этоже время, согласно инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины.

Прекращать кормить своего ребенка грудным молоком после вакцинации не следует, препарат не может попасть в грудное молоко.

Однако туда могут попасть антитела, которые могут воспрепятствовать инфицированию ребенка.

Напомним, мобильный пункт вакцинации работает на Стекляшке в Харькове.